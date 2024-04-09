В Орске усилят патрули для пресечения мародерства

В подтопленном Орске Оренбургской области усилены и расширены группы полицейских для охраны имущества от мародеров на подтопленных территориях. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.

Согласно ее информации, в целях обеспечения правопорядка задействовано свыше 900 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, некоторые из них привлечены из других районов региона.

В публикации отмечается, что патрулирование затопленной местности с целью пресечения потенциальных фактов мародерства, а также для оказания помощи сотрудникам МЧС России, осуществляется на катерах, а также с использованием плавсредств волонтеров и добровольцев.

«Дежурство полицейских организовано круглосуточно на всех подтопленных территориях», — заключила представитель МВД.

Незадолго до этого мэр города Василий Козупица заявлял, что в пострадавшем от затопления городе Орске Оренбургской области усилят патрули силовиков во избежание мародерства.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.