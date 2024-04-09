В Москве пропавшую девочку нашли около мусорника, со следами уколов

Девочку из Москвы, которая не ночевала дома, обнаружили рядом с мусорником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что 14-летняя школьница не выходила на связь с родителями. Спустя некоторое время обеспокоенные мать и отец начали поиски дочери.

В результате семиклассницу нашли на следующий день, возле мусорных баков на 2-й Вольской улице. В тот момент ребенок был без сознания. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали девочку.

В медучреждении на животе у пострадавшей заметили следы от уколов. На данный момент неизвестно, по какой причине они появились. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщили знакомые с семьей люди, девочка в последнее время нередко пропадала из дома из-за того, что у нее появились новые друзья. Их охарактеризовали как «плохую компанию».

Ранее в Подмосковье женщина потеряла сознание после нападения соседки с ножом в лифте.