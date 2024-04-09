Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве пропавшую девочку нашли около мусорника, со следами уколов

В Москве пропавшую школьницу нашли со следами от уколов на животе

close
100%
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Девочку из Москвы, которая не ночевала дома, обнаружили рядом с мусорником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что 14-летняя школьница не выходила на связь с родителями. Спустя некоторое время обеспокоенные мать и отец начали поиски дочери.

В результате семиклассницу нашли на следующий день, возле мусорных баков на 2-й Вольской улице. В тот момент ребенок был без сознания. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали девочку.

В медучреждении на животе у пострадавшей заметили следы от уколов. На данный момент неизвестно, по какой причине они появились. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщили знакомые с семьей люди, девочка в последнее время нередко пропадала из дома из-за того, что у нее появились новые друзья. Их охарактеризовали как «плохую компанию».

Ранее в Подмосковье женщина потеряла сознание после нападения соседки с ножом в лифте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами