На двух подстанциях на западе Украины произошли пожары

Возгорания произошли на двух энергообъектах в Полтавской и Львовской областях Украины. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского минэнерго.

По данным ведомства, в обоих регионах горели высоковольтные подстанции, отмечается, что объект в Полтавской области получил повреждения. Оба пожара удалось потушить. Кроме того, министерство сообщило об отключении двух ЛЭП в Днепропетровской области, из-за чего была прекращена работа неназванного промышленного объекта.

Власти Украины не уточнили, стали ли пожары следствием взрывов на западе страны, которые произошли в ночь на 9 апреля. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что беспилотники вошли в воздушное пространство региона со стороны соседней Тернопольской области и держали курс на города Стрый и Перемышляны. После этого произошли взрывы.

Помимо этого, сирены звучали в Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ранее власти Харьковской области заявляли об ударе по электроподстанции в селе Липцы.