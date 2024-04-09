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В Госдуме назвали способ выравнять зарплаты по всем регионам России

Депутат Бессараб: новая система оплаты труда позволит выравнять доходы россиян

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Depositphotos

В 2027 году все российские регионы перейдут на отраслевую систему оплаты труда бюджетников. Такой подход обеспечит установление одинаковых зарплат работников по всей стране, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире Общественной службы новостей.

Важно, что после вступления в силу нового механизма зарплаты должны вырасти, а не уменьшится, подчеркнула она. Чтобы добиться этого, в состав зарплат должны войти все надбавки работникам за стаж и стимулирующие выплаты, установленные в различных регионах, отметила депутат. Однако сейчас, по словам Бессараб, средств на введение такой модели оплаты труда в бюджете не предусмотрено.

«По разным оценкам, чтобы ввести новую систему нужно от 60 млрд дополнительно в год простимулировать, в том числе через Федеральный бюджет», - объяснила она.

При этом парламентарий подчеркнула, что оплата равного труда должна быть одинаковой. По ее словам, основная часть зарплаты не должна быть ниже 70% от общей суммы.

Напомним, в пресс-службе Минтруда РФ сообщали о начале работы по совершенствованию систем оплаты труда бюджетников. Цель обсуждаемых изменений – внедрить единые подходы к начислению зарплаты и сократить межрегиональную дифференциацию в оплате труда. Сейчас, по данным Росстата, разрыв в средних зарплатах россиян между регионами достиг 4,4 раза.

Ранее президент Владимир Путин высказался о выплате зарплат в России.

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