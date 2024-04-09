В аэропорту Кургана, который может подтопить паводок, сообщили о режиме работы

Аэропорт Кургана готов к паводку, в настоящее время он работает в штатном режиме. Об этом сообщает администрация воздушной гавани, передает ТАСС.

Отмечается, что все рейсы выполняются по расписанию. Никаких дополнительных мер на данный момент не принимается.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в населенном пункте Звериноголовское за последние несколько часов поднялся на 35 см и в общей сложности достиг 770 см. Глава региона призвал жителей Звериноголовского срочно эвакуироваться.

До этого в МЧС России заявили, что свыше 19 тыс. человек, 4 311 домов и 5 011 дачных участков находятся в 62 населенных пунктах, которые могут пострадать при наводнении в Курганской области.

Прогнозируется исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей.

Ранее в Оренбурге резко поднялся уровень воды.