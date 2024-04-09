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В Екатеринбурге мужчина получил два года колонии за оправдание поджога здания

В Екатеринбурге мужчину осудили за оправдание терроризма

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Depositphotos

Военный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, которого обвиняли в оправдании терроризма. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По версии правоохранителей, мужчина оставил в соцсетях комментарий, посвященный поджогу здания городской администрации в Бакале. Как именно подсудимый отозвался о произошедшем, не сообщается.

Центральный окружной военный суд приговорил мужчину к двум годам в колонии общего режима.

Публикация фигуранта уголовного дела была связана с инцидентом, произошедшим в 2022 году. Неизвестные бросили в окно администрации бутылку с зажигательной смесью, но пожар оперативно потушили.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых за повреждение имущества. Позже обвинение переквалифицировали в совершение теракта. Фигуранты получили по 19 лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти мужчина оставил комментарий о теракте в «Крокусе» и стал фигурантом дела.

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