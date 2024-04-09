Эксперты объяснили, чем опасно быстрое похудение

Резкий сброс веса может быть опасен для здоровья, стремительное похудение противопоказано некоторым людям. Жесткие диеты резко сокращают в организме количество необходимых витаминов и минералов, что приводит к ослаблению иммунной системы и развитию различных заболеваний, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Если человек полностью исключит из рациона все калорийные продукты, то это не позволит организму получать микроэлементы, важные для нормальной работы, что спровоцирует появление серьезных проблем со здоровьем. Поэтому подсчет калорий часто может нанести вред, подчеркивают эксперты.

Особенно важно, чтобы организм в достаточном количестве получал белок, потеря которого приводит к сокращению мышечной массы и в будущем сильно усложняет снижение веса.

Нельзя резко сбрасывать вес людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с дыхательной системой или суставами. Если они начнут слишком активно заниматься спортом, то их заболевания могут обостриться, предупреждают специалисты.

Еще одно противопоказание для сброса веса с помощью интенсивной физнагрузки и диет – беременность. Эксперты также подчеркивают, что перенапряжение тренировками опасно для всех, так как это может нарушить сон, снизить иммунитет, привести к переутомлению.

Таким образом, при занятиях спортом, по мнению специалистов, важно уделять внимание восстановлению организма, а при диетах – соблюдать баланс и насыщать организм витаминами и важными микроэлементами.

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