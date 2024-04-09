В Кургане начинается эвакуация из-за угрозы наводнения

В Кургане 9 апреля начнется эвакуация в связи с риском частичного затопления города из-за паводка. Подробности сообщил Telegram-канал местной мэрии.

В настоящее время под угрозой затопления находятся микрорайоны Храпово, Затобольный, Челноково, Глинки, а также садоводческие товарищества, находящиеся за Кировским мостом. Жителей расположенных на этой территории домов попросили собрать вещи, лекарства и документы и покинуть зону, погрузившись на подготовленные для этого автобусы.

Отмечается, что средства транспорта будут ожидать горожан в 15:00 (13:00 мск) на остановках «Микрорайон Глинки», «Микрорайон Храпово», «Затобольный», «Микрорайон «Челноково» и «Водоканал», а также у магазина «Тобол».

Открыты пункты временного размещения. Жители СНТ и домов за Кировским мостом смогут расположиться в 31-й гимназии на улице Пичугина и в 32-й гимназии на улице Карла Маркса. Для проживающих в других вышеуказанных микрорайонах ПВР разместили в школе № 50 — зданиях на улицах Урицкого и Максима Горького.

8 апреля глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка. Причиной опасной ситуации он назвал 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное при наводнении в 1994 году и грозит сильнейшим за последние 30 лет наводнением. Введен режим ЧС регионального уровня.

Ранее сообщалось, что в Курганской области развернули десятки ПВР из-за угрозы наводнения.