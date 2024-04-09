Минздрав Белоруссии запретил продажу чая из России

Министерство здравоохранения Белоруссии приняло решение о временном запрете продажи в стране четырех видов чая, производимого российским ООО «ОРИМИ».

Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского ведомства.

Речь идет о чае торговых марок «Гита» и «Принцесса Канди». Временный запрет на продажу наложен после того, как были установлены факты обращения пищевой продукции, не соответствуют установленным требованиям по «микробиологическим показателям безопасности», заявили в министерстве.

«С целью защиты жизни и здоровья населения страны постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 01.04.2024 № 21 по результатам предпринятых оперативных действий обращение указанной продукции на территории внутреннего рынка запрещено, органами и учреждениями государственного санитарного надзора обеспечивается контроль изъятия из обращения остатков распределенных в торговых сетях страны партий небезопасной продукции», — сообщили в белорусском Минздраве.

В сообщении уточняется, что ООО «ОРИМИ» в настоящее время проводит «ряд корректирующих мероприятий с целью формирования доказательств, удостоверяющих стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции». Также компания намерена подтвердить действенность системы контроля безопасности, в том числе результаты лабораторных исследований и надзора за соблюдением регламентированных требований при производстве пищевой продукции.

В министерстве объяснили, что ограничения на продажу на территории Белоруссии продукции российской компании могут быть отменены на основании сформированных доказательств.

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