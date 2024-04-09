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Уровень воды в селе Курганской области вырос на 35 см за два часа

Губернатор Шумков: уровень воды в курганском селе Звериноголовском достиг 770 см

Уровень воды в населенном пункте Звериноголовское в Курганской области за последние несколько часов поднялся на 35 см и в общей сложности достиг 770 см. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«12:00 (10:00 мск), уровень 770 см, +35 см за 2 часа», — написал он.

Губернатор призвал жителей Звериноголовского срочно эвакуироваться из-за подъема воды.

До этого в МЧС России заявили, что свыше 19 тыс. человек, 4 311 домов и 5 011 дачных участков находятся в 62 населенных пунктах, которые могут пострадать при наводнении в Курганской области.

Прогнозируется исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей.

Ранее в России приняли закон, который предоставляет властям регионов право самостоятельно разрабатывать программу страхования жителей на случай стихийных бедствий.

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