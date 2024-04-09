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В Свердловской области семеро школьников напали на сверстника из-за длинных волос

Ura.ru: Каменске-Уральском подростки избили школьника из-за внешнего вида

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Depositphotos

В Свердловской области школьников подозревают в нападении на сверстника из-за длинны волос. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на юриста Сергея Барсукова.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском в феврале, но известно об этом стало только сейчас. По словам бабушки 15-летнего подростка, семеро сверстников напали на ее внука.

«Им не понравилась его прическа, а именно длина волос до плеч. Они снимали избиение на видео и выложили его потом в соцсети», – поделился Барсуков.

После потасовки подростку удалось добраться домой, где ему вызвали скорую помощь. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа. В последствии ему сделали операцию.

Врачи о произошедшем полицию уведомлять не стали. Позже в школе учащийся рассказал о случившемся педагогам, но те также не обратились в МВД. Подросток сам пришел к правоохранителям.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия. Личности нескольких подозреваемых установили.

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