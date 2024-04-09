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Бывшего норвежского депутата, воевавшую за ВСУ, объявили в розыск

Экс-депутата Норвегии Эйру объявили в розыск за наемничество на стороне ВСУ

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Sandra Andersen Eira/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

МВД России объявило бывшего члена Саамского парламента Норвегии Сандру Андерсен Эйру в розыск по подозрению в наемничестве на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Норвежка из интернационального легиона Украины Сандра Андерсен Эйра объявлена в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии наемника в вооруженном конфликте», — рассказал журналистам источник.

В Норвегии Эйра работала в сфере рыболовной промышленности, а в 2017 году ее избрали в Саамский парламент от Норвежской саамской ассоциации. Она занималась вопросами привлечения женщин к рыболовству и защиты их прав.

В 2021 году она не смогла переизбраться на пост депутата, после чего переехала в США, где вышла замуж за американского военного. После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине появилась информация, что Эйра вступила в интернациональный легион теробороны ВСУ, став членом британо-американского отряда рейнджеров.

9 апреля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ ликвидировали группу англоговорящих наемников в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.

Ранее разведка «Ахмата» обнаружила иностранных наемников на Кременском участке фронта.

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