В Оренбурге резко поднялся уровень воды

За прошедшие сутки уровень воды в Оренбурге поднялся до 897 см, прирост составил 25 см. Об этом сообщают власти Оренбурга в Telegram-канале.

«За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (6:00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см», — сообщили власти города.

В Оренбурге протекает также река Сакмара, которая за сутки поднялась на 22 см. По прогнозам специалистов, в среду, 10 апреля, уровень воды в реках Сакмара и Урал достигнет своего пика и пойдет на убыль. Жителям домов, которые находятся в опасной зоне, рекомендовано немедленно покинуть свои жилье.

До этого в четырех селах и одной деревне Курганской области началась обязательная эвакуация населения.

Отмечается, что уровень воды в реке Тобол в районе Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр.

Ранее власти Курганской области назвали зоны риска при паводке.