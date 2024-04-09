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Жителей еще одного села в Курганской области призвали эвакуироваться из-за подъема воды

Скоробогатов: вода резко начинает прибывать в курганском селе Казак-Кочердык

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МЧС РФ по Курганской области

Вода резко прибывает в селе Казак-Кочердык Целинного муниципального округа Курганской области, жителям нужно эвакуироваться. Об этом заявил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в «Одноклассниках».

«Вода в реке начинает резко прибывать, угрожая подтоплением ближайшим улицам. Прошу сельчан, которые проживают на улицах Луговая и Набережная, эвакуироваться», — написал он.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков также призвал жителей села Звериноголовского срочно эвакуироваться из-за подъема воды. По его словам, уровень воды в населенном пункте за два часа поднялся на 74 см и составил 735 см.

До этого руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина сообщила, что Курганская область и еще несколько российских регионов попадут в зону затопления из-за того, что на Каратомарском водохранилище в Казахстане резко нарастили сбросы воды.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку инцидента с затоплением лодки при эвакуации из зоны затопления жителей Самарской области.

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