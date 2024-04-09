Парикмахер развеяла два самых популярных мифа о стрижке волос

Мнение о том, что частое подстригание кончиков волос приведет к их быстрому росту, является мифом. Об этом «Москве 24» рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

«Частота стрижки волос определяется абсолютно индивидуально. Все зависит от их качества и желания самого человека», — отметила эксперт.

По ее словам, мастера могут рекомендовать клиентам салона приходить на стрижку ежемесячно, если она требует обновления или это необходимо для восстановления волос. Однако может быть такое, что специалист хочет привязать клиента к себе, предупредила Левина.

Второй распространенный миф касается стрижки волос у детей.

«Очень часто и мальчиков, и девочек в год стригут налысо. Якобы если этого не сделать, то в будущем волосы у них будут плохого качества. Это, конечно, неправда», – заключила стилист.

Стилист, основательница салона ЛАК и партнер L'Oreal Professionnel Paris Анастасия Кукушина до этого рассказала «Газете.Ru, что самой трендовой стрижкой весеннего сезона является лонг-боб или удлиненный боб. Обладательницам кудрявых и волнистых волос эксперт посоветовала стрижки со слоями: каскад, шегги, вулфкат. Как отметила Кукушина, они подчеркивают естественную текстуру и дарят волосам объем.

Ранее в российском городе девушек-подростков избили за короткие стрижки.