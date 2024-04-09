Россиянам рассказали, в какие месяцы не стоит увольняться с работы

Сотрудникам не стоит увольняться с работы в летние месяцы, так как на это решение может влиять желание отдохнуть. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, этот шаг является рискованным, потому что в процессе отдыха можно забыть о необходимости искать работу и столкнуться с разочарованием после лета. Помимо этого, решение уволиться в этот период может создать сложности для работодателя, добавила эксперт.

«Большое количество компаний летом испытывает дефицит кадров, потому что многие в отпусках. Если человек уходит, то подставляет работодателя. Кто-то должен его прикрывать, нужно найти ему замену, а сотрудников и так не хватает. И потом, многие работодатели могут обращать на этот момент внимание, на ответственность человека», — заключила Лоикова.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова до этого говорила, что сотруднику может грозить увольнение, если он опоздает на работу более чем на четыре часа.

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