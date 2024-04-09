В Оренбургской области эвакуированы тысячи людей из-за паводков

Почти 6,4 тысячи человек эвакуировали в Оренбургской области из-за сильных паводков. Об этом сообщает администрация Оренбургской области.

В пресс-службе правительства области сообщили, что среди эвакуированных 6399 человек — почти 1,8 тыс. детей. В пункты временного размещения были доставлены 1585 человек, в том числе 269 детей.

В региональной столице в зоне подтопления оказались дачные массивы, а также несколько районов города. По состоянию на 10.00 по МСК во вторник, 9 апреля, в регионе подтоплены более 10 тыс. домов и почти 13 тыс. приусадебных участков. Ликвидацией последствий разлива реки заняты 4385 спасателей и 816 единиц техники.

До этого в Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.