Россияне ответили, как они оплачивают коммуналку

Почти треть (28%) россиян оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в личном кабинете банка или в банковском приложении, показал опрос kp.ru, проведенный на фоне новости о том, что в России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ. В нем приняли участие 7,1 тыс. человек.

Еще 5% опрошенных установили автоплатеж и больше не проверяют квитанции или чеки. 16% опрошенных оплачивают услуги на специализированных сайтах, например, на городских порталах или на госуслугах, 28% опрошенных — сканируют бумажную квитанцию, чтобы произвести оплату с мобильного телефона.

При этом 20% респондентов ответили, что предпочитают ходить в банк или на почту, чтобы оплатить квитанцию в кассе.

«Хожу оплачивать квитанции в ЖКХ: это удобно и правильно. И не приходится потом искать переводы, если оплата не прошла или что-то потерялось. Также не надо забывать про людей старшего поколения, которые не знают, как смартфон в руках держать, они только в кассах и могут оплачивать все», — поделился респондент.

Оставшиеся 3% опрошенных выбрали вариант «другое».

Накануне сообщалось, что депутаты «Единой России» от Краснодарского края подготовили законопроект, который позволит распространить электронные платежки за ЖКУ на всю Россию, чтобы граждане могли отказаться от бумажного варианта. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление.

Ранее россиянам рассказали, как семьи могут сэкономить на оплате ЖКУ.