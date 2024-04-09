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На устроившего стрельбу в ночном клубе жителя Абакана завели уголовное дело

В Абакане посетитель ночного клуба устроил стрельбу после случайного конфликта

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Depositphotos

Мужчина открыл огонь в одном из ночных клубов Абакана после конфликта с другими посетителями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики Хакасия.

7 апреля 38-летний житель Абакана находился в ночном клубе и произвел один выстрел из имевшегося у него оружия. Затем мужчина покинул заведение, но вскоре был задержан. Оказалось, что стрелок был ранее судим. Он признал свою вину в содеянном.

К настоящему времени в отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Все участники конфликта установлены, с ними проводятся необходимые следственные мероприятия.

«Проведение проверки по данному факту было взято на личный контроль министром внутренних дел по Республике Хакасия Владимиром Генераловым», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе по людям.

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