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В Госдуме призвали ввести уголовное наказание за рекламу вебкама

Милонов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России следует ввести уголовное наказание за рекламу вебкама, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое предложение он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

Милонов заявил, что россияне часто обращаются к нему с жалобами на навязчивую рекламу в интернете, в которой им предлагают работать в вебкам-студиях, обещая большую зарплату и бесплатное жилье.

«Однако фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей», — отметил депутат.

Он призвал министра рассмотреть возможность введения уголовного наказания за размещение подобных объявлений, подчеркнув, что это направление в России следует криминализировать.

Также недавно Милонов предложили ужесточить наказание за фиктивные браки с мигрантами вплоть до реальных сроков лишения свободы.

Ранее вебкам-модель основала церковь для отвергнутых грешников.

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