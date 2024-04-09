В Курганской области эвакуируют музеи

Эвакуация музейных экспонатов начата в Курганской области из-за ситуации с паводками. Об этом говорится в сообщении областного объединения музеев во «ВКонтакте».

Ценности вывозят из дома-музея декабристов, дома-музея Вильгельма Кюхельбекера и Музея истории города в Кургане, они временно прекращают работу. Остальные музеи пока работают в ограниченном режиме.

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что общий уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовском за последние сутки поднялся более чем на 1,5 метра. С 8 апреля уровень воды вырос на 157 сантиметров.

Эксперты прогнозируют исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Ранее власти Курганской области назвали зоны риска при паводке.