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В Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после выпадения из окна

В Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна

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Shutterstock

В Петербурге двухлетний ребенок оказался в больнице после того, как выпал из окна квартиры. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Весельной улице. Ребенок выпал из окна второго этажа. Несмотря на то, что высота была незначительной, ребенок получил серьезные травмы. Основной удар во время падения пришелся на голову. О том, где в момент происшествия находились родители, не сообщается.

Приехавшие на место медики направили ребенка в реанимацию. На данный момент врачи делают все возможное, чтобы спасти пациента.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Проводится проверка.

Как сообщает РЕН ТВ, специалисты скорой помощи сразу же направили пострадавшего в больницу.

«Травм у ребенка много», – поделился собеседник издания.

Известно, что семья у пострадавшего благополучная. Мать выпавшего находится в декретном отпуске.

Ранее в Казани выпавшего из окна школьника нашли под окнами дома.

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