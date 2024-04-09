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Жителей Звериноголовского Курганской области призвали эвакуироваться из-за подъема воды

Шумков: жителям Звериноголовского нужно срочно эвакуироваться из-за подъема воды

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды.

Он отметил, что уровень воды в населенном пункте за 2 часа поднялся на 74 см и составил 735 см.

«Уровень отметки воды с поста Введенское в 12 км от границы с Казахстаном уже 10 метров 75 см», — добавил глава региона.

По его словам перепад со Звериноголовским округом, находящимся на границе, составляет более 3 метров, при этом сам пост затоплен, вода идет вверх по течению.

«Друзья, не ждите ещё предупреждений, эвакуируемся срочно», — обратился Шумков к жителям села.

До этого в МЧС России сообщали, что более 19 тыс. человек, 4 311 домов и 5 011 дачных участков находятся в 62 населенных пунктах, которые могут пострадать при наводнении в Курганской области.

Прогнозируется исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей.

Ранее в России приняли закон, который предоставляет властям регионов право самостоятельно разрабатывать программу страхования жителей на случай стихийных бедствий.

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