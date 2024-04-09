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Ранее судимого россиянина обвинили в совращении мальчиков, которых он заманивал домой

В Петербурге родители обвинили ранее судимого мужчину в приставании к детям

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Depositphotos

Петербуржца обвинили в домогательствах к мальчикам. Об этом сообщает 78.ru.

По словам родителей, которые уже обратились в правоохранительные органы, мужчина неоднократно приставал к детям. Официальные представители пострадавших заявили, что россиянин заманивает к себе мальчиков в возрасте 11-12 лет, где домогается их.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого на проспекте Королева. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что ранее мужчина привлекался к ответственности 12 раз. Среди преступлений – хранение наркотиков, грабеж и угрозы.

До этого в Татарстане задержали 43-летнего безработного мужчину после того, как в полицию пришел восьмиклассник и рассказал об изнасиловании. По словам школьника, с мужчиной он познакомился в мобильной игре, где новый знакомый предложил геймеру поиграть у него дома. Известно о трех подобных случаях.

Ранее в Хакасии мужчину арестовали за изнасилование 11-летней девочки у нее дома.

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