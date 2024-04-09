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Уровень воды в российском регионе поднялся за сутки более чем на 1,5 метра

Губернатор Курганской области Шумков: уровень Тобола за сутки вырос на 157 см

Общий уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовском Курганской области за последние сутки поднялся более чем на 1,5 метра. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вадим Шумков.

По его словам, с обеда 8 апреля уровень воды вырос на 157 сантиметров.

«Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области», — сказал губернатор. Он также добавил, что эвакуация людей из районов, попадающих в зону подтопления, продолжается.

В администрации Звериноголовского муниципального округа сообщили, что уровень Тобола к утру 9 апреля составил 661 сантиметр. Там также напомнили, что неблагоприятные явления в районе села наступают при уровне воды в 850 сантиметров, а опасные — в 1060 сантиметров.

Эксперты прогнозируют исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на видеозаписи, опубликованной правительством региона.

9 апреля ТАСС со ссылкой на МЧС сообщило, что более 19 тыс. человек, 4 311 домов и 5 011 участков для дач находятся в 62 населенных пунктах, которые могут быть затронуты подтоплением в Курганской области.

Ранее власти Курганской области назвали зоны риска при паводке.

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