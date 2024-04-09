Число ПВР в Курганской области из-за паводков увеличили до 92

В связи с ухудшением паводковой обстановки в Курганской области количество пунктов временного размещения (ПВР) было увеличено до 92, где могут разместиться около 26 тыс. человек. По последним данным правительства региона, в настоящее время в этих пунктах находится 187 человек, включая 41 ребенка, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 76 ПВР, но ситуация потребовала дополнительных мер, уточнили власти.

«В общей сложности в области действует 92 ПВР, расположенные в школах, лагерях, больницах и других социальных учреждениях. Общая вместимость ПВР составляет около 25,8 тыс. человек», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что людям, эвакуированным из зон подтопления, предоставляется горячее питание и необходимые предметы первой необходимости. В ПВР работают медицинский персонал, сотрудники правоохранительных органов, а также психологи.

«Мы также открываем дополнительные ПВР, где формируются запасы продуктов питания и питьевой воды, а также определяются ответственные сотрудники», — добавили в правительстве.

В связи с ухудшением паводковой ситуации в регионе был объявлен режим ЧС. Губернатор области Вадим Шумков сообщил о значительном увеличении объема сбрасываемой воды из водохранилищ соседнего региона Казахстана, что привело к увеличению потока воды по реке Тобол до 3,3 тыс. кубометров. Прогнозы показывают резкое ухудшение ситуации из-за увеличения сбросов воды. Жителей населенных пунктов вдоль Тобола призвали к эвакуации.

Ранее в России приняли закон, который предоставляет властям регионов право самостоятельно разрабатывать программу страхования жителей на случай стихийных бедствий.