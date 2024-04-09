Глава МЧС РФ посетит Оренбург и другие регионы со сложной обстановкой

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, а после этого он посетит и другие регионы со сложной обстановкой с паводками. Об этом сообщаетТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства.

«Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, чтобы лично проконтролировать реализацию ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи местному населению, наиболее пострадавшему от паводка», — рассказали в МЧС.

Там добавили, что министр также планирует посетить регионы, где складывается наиболее сложная ситуация с весенним половодьем. По данным ведомства, после Оренбурга Куренков вылетит в Курганскую и Тюменскую области.

До этого глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка. Причиной опасной ситуации он назвал 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное при наводнении в 1994 году и грозит сильнейшим за последние 30 лет наводнением. Введен режим ЧС регионального уровня.

До этого сообщалось, что исторический максимум уровня воды прогнозируется в Тоболе.