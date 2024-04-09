В Думе разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку. Об этом сообщает ТАСС.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — говорится в тексте законопроекта.

Как отмечают авторы документа, число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Согласно пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей.

8 апреля глава комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Артем Метелев заявлял, что законопроект об ужесточении ответственности за продажу вейпов уже готов и в скором времени будет внесен в Государственную думу.

До этого министерство экономического развития Запорожской области предложило установить на территории региона ограничение продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявлял, что магазины следует наказывать более высокими штрафами и приостановкой работы за продажу вейпов несовершеннолетним. Он напомнил, что закон о запрете продажи вейпов детям и подросткам Госдума приняла год назад, однако далеко не все коммерсанты соблюдают установленные нормы, поскольку потенциальная прибыль перевешивает сумму возможного штрафа.

Ранее врач оценил, к чему может привести употребление вейпов и энергетиков.