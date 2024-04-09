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В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста

Анохин: в Вязьме 455 человек устраняют последствия обрушения моста

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АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Vyazma |VK

Губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил, что число людей, задействованных в ликвидации последствий обрушения моста в Вязьме, увеличено до 455. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме уже задействовано 455 человек и 55 единиц спецтехники», — написал Анохин.

Вечером в понедельник в Вязьме произошло обрушение путепровода, на котором находились легковой автомобиль и грузовик. По информации МЧС, пять человек госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, сообщили в региональном минздраве.

По данным областного министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики, обрушение привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в районах Вяземский и Темкинский остались без газа.

Московская железная дорога заявила, что на момент ЧП на участке не было поездов. Движение на участке Вязьма — Семлево временно приостановлено. На место происшествия направлены четыре восстановительных поезда для очистки путей, и оперативный штаб создан в РЖД.

Анохин лично контролирует ситуацию, а Московская межрегиональная транспортная прокуратура проведет проверку всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее три «Ласточки» задержали из-за обрушения путепровода в Смоленской области.

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