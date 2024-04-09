В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

В ночь на 9 апреля в Хмельницкой области Украины раздались взрывы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское издание «Общественное».

Подробности инцидента не приводятся, местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

В настоящее время сирены звучат в Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В эту же ночь взрывы произошли в Одесской и Полтавской областях.

Кроме этого, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели была активирована над морской акваторией города.

В начале апреля Минобороны сообщало, что Вооруженные силы (РФ) уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов и склад авиационных средств поражения.

Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил Игната.