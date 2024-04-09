В ночь на 9 апреля в Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинский телеканал «Дом».
Подробности инцидента не приводятся, местные власти не комментировали ситуацию.
В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской, Хмельницкой, Харьковской и Черновицкой областях.
Также в эту ночь произошли взрывы в Полтавской области.
Кроме этого, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели была активирована над морской акваторией города.
В начале апреля Минобороны сообщало, что Вооруженные силы (РФ) уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов и склад авиационных средств поражения.
Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил Игната.