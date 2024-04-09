В ночь на 9 апреля в Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинский телеканал «Дом».

Подробности инцидента не приводятся, местные власти не комментировали ситуацию.

В настоящее время воздушная тревога звучит в Одесской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской, Хмельницкой, Харьковской и Черновицкой областях.

Также в эту ночь произошли взрывы в Полтавской области.

Кроме этого, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели была активирована над морской акваторией города.

В начале апреля Минобороны сообщало, что Вооруженные силы (РФ) уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов и склад авиационных средств поражения.

Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил Игната.