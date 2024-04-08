Исторический максимум уровня воды прогнозируется в Тоболе

Эксперты прогнозируют исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на видеозаписи, опубликованной правительством региона.

«По нашим оценкам, ожидается исторический максимум подъема уровня воды в Тоболе, поэтому все подготовительные мероприятия должны быть проведены оперативно и эффективно. Прежде всего, местные власти должны предупредить население на территориях, подверженных затоплению. Во-вторых, жителям необходимо правильно отреагировать», — отметил Якушев.

Он подчеркнул, что люди должны немедленно покинуть опасные зоны после предупреждения от местных властей, взяв с собой все необходимые документы и, если возможно, ценные вещи из зоны риска.

В Курганской области развернули десятки ПВР из-за угрозы наводнения.

До этого глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка. Причиной опасной ситуации он назвал 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное при наводнении в 1994 году и грозит сильнейшим за последние 30 лет наводнением. Введен режим ЧС регионального уровня.

Ранее в Оренбургской области назвали число подтопленных из-за прорыва дамбы домов.