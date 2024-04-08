Оренбуржцев предупредили о затоплении еще 2 тысяч домов

В течение суток в Оренбургской области может затопить еще 2 тысячи жилых домов. Об этом заявили в правительстве региона, сообщает ТАСС.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах», — предупредили власти.

Отмечается, что на данный момент в центральной части Оренбургской области под водой оказались 19 населенных пунктов, на востоке подтопление затронуло 11 населенных пунктов, на западе — 25.

8 апреля стало известно, что в Орске запланировали строительство новой плотины.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее власти Орска назвали суммы компенсаций за утраченное жилье.