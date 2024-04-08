МИД РФ обвинил США и Британию в спонсировании ядерного терроризма Украины

Соединенные Штаты и Великобритания, снабжая Украину дронами, стоят за атаками на Запорожскую АЭС, спонсируют ядерный терроризм Киева. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Захарова рассказала, что США, Британия и все их «сателлиты» в первую очередь стоят за атакам и Киева. По ее словам, европейское сообщество «спонсирует ядерный терроризм киевского режима», тем самым создавая угрозу всей планете.

8 апреля на ЗАЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции.

Позднее постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС после атаки беспилотников, произошедшей накануне, оказалась «довольно близка» к ядерной аварии.

Ранее в МИДе заявили, что РФ не атаковала ядерные объекты на Украине.