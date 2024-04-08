Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД РФ обвинил США и Британию в спонсировании ядерного терроризма Украины

Захарова обвинила США и Британию в спонсировании ядерного терроризма Киева

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Соединенные Штаты и Великобритания, снабжая Украину дронами, стоят за атаками на Запорожскую АЭС, спонсируют ядерный терроризм Киева. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Захарова рассказала, что США, Британия и все их «сателлиты» в первую очередь стоят за атакам и Киева. По ее словам, европейское сообщество «спонсирует ядерный терроризм киевского режима», тем самым создавая угрозу всей планете.

8 апреля на ЗАЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции.

Позднее постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС после атаки беспилотников, произошедшей накануне, оказалась «довольно близка» к ядерной аварии.

Ранее в МИДе заявили, что РФ не атаковала ядерные объекты на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами