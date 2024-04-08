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Кабмин РФ не поддержал законопроект о росте штрафа за порчу паспорта

Правительство РФ не поддержало законопроект о повышении штрафа за порчу паспорта

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство РФ не поддержало законопроект о росте штрафа за порчу паспорта до 1 тыс. рублей. Об этом сообщило ТАСС.

Законопроект был внесен в думу вице-спикером нижней палаты Петром Толстым, который предложил повысить максимальный штраф за умышленную порчу документа с текущих 300 рублей до 1000 рублей рублей, а также ввести наказание в виде штрафа от 10 до 30 тыс. рублей за публичную порчу паспорта.

Решение правительства было связано с отсутствием анализа данных правоприменительной практики и статистических сведений, «указывающих на распространенность и рост количества соответствующих правонарушений». Также отмечается, что, если порча паспорта происходит с целью возбуждения ненависти или вражды, то это правонарушение уже подпадает под одноименную статью Административного кодекса РФ.

До этого в Санкт-Петербурге 15 мигрантов получили повестки на церемонии вручения паспортов РФ. В соответствии с российским законодательством, лица с двойным гражданством проходят службу по призыву в случае, если между РФ и их государством не заключено соответствующее соглашение.

Ранее в ГД предложили поднять призывной возраст до 50 лет для получивших паспорт РФ.

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