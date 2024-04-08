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Жителям Орска пообещали выплаты в 10 тысяч рублей

Паслер: эвакуированные жители Орска получат выплаты в размере 10 тысяч рублей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Жители пострадавшего от паводка Орска, не проживающие в своих домах и не находящиеся в пунктах временного размещения граждан, смогут в течение полугода получать выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на заявление губернатора региона Дениса Паслера сообщает ТАСС.

По словам Паслера, решение об этом было принято на заседании оперативного штаба, финансовым службам даны соответствующие поручения.

Губернатор подчеркнул, что меры направлены на поддержку жителей, которые из-за разгула стихии вынуждены арендовать жилье или проживать у родственников.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены оказались несколько тысяч зданий и домовладений.

8 апреля губернатор Оренбуржья Паслер обещал возместить потери жителям затопленного Орска.

Ранее стало известно, когда нормализуется обстановка на реке Урал.

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