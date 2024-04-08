Хакеры атаковали сайт телерадиокомпании «Таврия»

Сайт херсонской телерадиокомпании (ТРК) «Таврия» подвергся крупнейшей в 2024 году DDoS-атаке из-за рубежа. Об этом сообщается в Telegram-канале телерадиокомпании.

Интернет-пользователей российского телерадиокомпании предупредили, что они могут могут столкнуться с долгой загрузкой страниц и появлением различных ошибок.

«Атака на сайт произошла из серверов, расположенных в иностранных государствах», — отмечается в сообщении.

В телерадиокомпании добавили, что специалисты «Таврии» предпринимают меры по противодействию и отражению хакерской атаки.

До этого пресс-служба компания StormWall сообщила «Газете.Ru», что 11 по 17 марта 2024 года число DDoS-атак на тревел-сегмент в России выросло на 138% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики отметили, что повышенное внимание киберпреступников к тревел-бизнесу обусловлено началом сезона туризма, который сменяет период зимнего затишья.

Ранее Роскомнадзор назвал число DDoS-атак, совершенных во время выборов президента РФ.