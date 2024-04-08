Мурашко поручил обеспечить жителей Орска лекарствами

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил обеспечить жителей города Орска, пострадавшего от прорыва дамбы, лекарствами и вакцинами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Также в ведомстве отметили, что необходимо оказать медицинскую помощь взрослым и детям в экстренной и неотложной форме. В Минздраве отметили, что в медучреждениях Орска есть все необходимое для этого.

8 апреля сообщалось, что в пострадавшем от паводка Орске отмечены случаи кишечной инфекции.

До этого у памятника Ленину на Комсомольской площади в Орске, в котором затоплена часть районов из-за прорыва дамбы, начался митинг. Силовики в рупоры просят митингующих разойтись. Ранее об ответственности за участие в акции предупреждала местная прокуратура.

5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах.

Ранее россиян предупредили о новых разрушительных паводках.