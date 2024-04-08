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Губернатор начал встречу с жителями затопленного Орска с фразы «Телефоны все убрали»

«Урал56.ру»: губернатор Паслер потребовал от граждан не снимать встречу с ним

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал от пришедших на встречу с чиновником в Орске граждан не снимать встречу с ним и выключить мобильные устройства. Кадры встречи с инициативной группой опубликовал «Урал.56.ру».

«Телефоны все убрали», — обратился губернатор к пришедшим в самом начале мероприятия.

В ответ на возражения граждан, Паслер обратил внимание на работу пресс-службы, повысив голос.

«А как мы потом докажем, что нам такое сказали? <..> А пресса вырежет!» — ответили граждане.

Также чиновник спросил, не возражают ли пришедшие против его присутствия и призвал граждан соблюдать тишину. В итоге конфликт завершился в пользу граждан — вести видеосъемку разрешили.

Губернатор также сделал акцент на том, что от паводка пострадали не только жители Орска. Еще он рассказал гражданам, что не пошел в долгожданный запланированный отпуск из-за сложившейся ситуации в регионе.

«Первый раз за пять лет взял отпуск — и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться», — сказал он.

До этого губернатор Курганской области обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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