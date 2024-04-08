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Россиянам рассказали, как правильно выбирать зелень

Эндокринолог Тананакина: при выборе зелени нужно обращать внимание на ее цвет

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Depositphotos

При выборе зелени необходимо обращать внимание на ее цвет, запах и внешний вид. Об этом в беседе с Life сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. По ее словам, яркий зеленый оттенок, ровные листья и привлекательный вид говорят о свежести продукта.

«Качественная зелень имеет равномерный окрас — без пожелтения и светлых пятен. Идеальным выбором являются ярко-зеленые растения, именно они смогут сохраниться несколько дней без потери свежести и вкуса. Если зелень не имеет выраженного запаха или пахнет гнилью, от ее покупки стоит отказаться», — сказала Тананакина.

Она добавила, что лучше выбирать зелень, продающуюся в горшочке, поскольку так она дольше хранится. Кроме того, важно обращать внимание на дату упаковки и место хранения, заключила врач.

Диетолог Анжелика Дюваль до этого говорила, что весной в свой рацион питания важно включать овощи, зелень и фрукты, чтобы восполнить нехватку витаминов и минералов.

По ее словам, эти продукты богаты клетчаткой, натуральными витаминами и минеральными веществами, которые необходимы для поддержания работы всего организма.

Ранее врач назвала лучшие источники витамина С, необходимого весной.

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