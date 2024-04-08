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В Оренбуржье открыли горячую линию по ситуации с паводком

Роспотребнадзор открыл в Оренбургской области горячую линию из-за паводка

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Оренбургской области начала работать горячая линия, по которой можно получить консультацию по вопросам, связанным с паводком в регионе. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«Звонки принимаются по телефонам 8 (3532) 44-23-54... с понедельника по четверг с 09:30 до 17:30, в пятницу с 09:30 до 16:30 и 8 800 555-49-43 (звонок бесплатный) – Единый консультационный центр Роспотребнадзора, круглосуточно, без выходных дней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что горячая линия будет работать с 8 по 18 апреля. Специалисты ведомства будут разъяснять гражданам вопросы, связанные с профилактикой инфекций, использованием воды и дезинфекцией дома после паводка.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

8 апреля жители затопленного Орска вышли на митинг.

Ранее сообщалось, что после начала паводка в Орске 27 человек заразились кишечной инфекцией.

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