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Курганской области грозит сильнейшее за 30 лет наводнение

Губернатор Шумков: уровень воды в реке Тобол побьет рекорд 1994 года

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное при наводнении в 1994 году, сообщил губернатор Вадим Шумков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона обратился к людям, живущим в населенных пунктах вблизи реки Тобол, с просьбой эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды, поскольку «прогноз по паводку стремительно ухудшается».

«Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году», — отметил Шумков.

30 лет назад в Кургане произошло сильнейшее наводнение — тогда уровень воды в Тоболе преодолел отметку в 10 метров.

8 апреля глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка. Причиной опасной ситуации он назвал 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Ранее Шумков обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы.

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