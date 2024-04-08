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Власти Курганской области назвали зоны риска при паводке

Губернатор Шумков: в зоне риска подтопления находятся правая сторона и центр Кургана

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Shutterstock/sunakri

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в зоне возможного подтопления находятся не только правая сторона Кургана, но и центральная часть города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет подтоплена не только правая сторона, но и центральная часть города Кургана, микрорайоны Восточный и Кулацкий», — поделился Шумков.

До этого часть школ Кургана и Притобольного округа Курганской области была переведена на дистанционное обучение в результате паводка.

Также региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал, что в этом году более 10 тысяч домов, приусадебных участков и дач могут быть подтоплены при половодье в Курганской области.

В зоне возможного подтопления находятся 18 718 человек, из которых 3 649 — дети.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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