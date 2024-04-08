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Россиянину ампутировали ногу из-за неправильного диагноза

Baza: в Новосибирске мужчина лишился ноги и отсудил у больницы 2,5 млн рублей

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Телеграм-канал «Baza»

Жителю Новосибирска пришлось ампутировать ногу после нескольких неправильно поставленных диагнозов, россиянин обратился с иском в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель Новосибирска стал испытывать боль в ноге в начале 2022 года, у него сильно отекло колено и распухла голень. Мужчина обратился в больницу, где ему диагностировали растяжение коленного сустава.

Однако боль не прошла, новосибирец вызывал скорую помощь, медики доставили пациента в травмпункт, где ему диагностировал тромбоз вен, но после УЗИ выяснилось, что с венами все в порядке. Дежурный врач поставил другой диагноз и выписал лекарства.

На пятый день мучительных болей мужчина обратился в платную клинику, к этому моменту нога начала терять чувствительность. После осмотра врачи срочно прооперировали пациента и удалили из ноги отмершие ткани, затем провели еще две операции. Россиянину пришлось ампутировать голень.

Мужчина обратился с иском в суд, страховая компания установила, что он лишился ноги из-за того, что еще при первом вызове скорой помощи его не госпитализировали в городскую больницу, если бы медики более внимательно отнеслись к жалобам пациента, ногу можно было бы спасти. Решением суда городскую больницу № 1 обязали выплатить пациенту компенсацию в размере 2,5 млн рублей.

Ранее россиянин лишился зубов из-за ошибки стоматолога.

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