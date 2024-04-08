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Жители Орска пожаловались на позднюю эвакуацию и потерю единственного жилья

«360»: жители села Форштадт из-за прорыва дамбы потеряли свои дома

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РИА Новости

От прорыва дамбы и наводнения наиболее сильно пострадал поселок Форштадт в Орске – его жители потеряли свои дома, которые для многих были единственным жильем. В беседе с телеканалом «360» пострадавшие рассказали, что их до последнего не предупреждали об угрозе, и-за чего они с трудом успели взять документы перед эвакуацией.

У многодетной жительницы села Ольги дом ушел под воду полностью. По ее словам, до того, как начали звонить сирены, она вывезла детей на машине, хотя об угрозе наводнения сообщений не было.

«Я в 16:00 ходила на дамбу и смотрела, до поднятия воды оставалось два метра. Тогда на месте из руководителей никого не было, а наш градоначальник говорил, что все замечательно и никакой паники нет», — заявила Ольга, добавив, что сирена сработала после семи вечера.

Другая жительница села сообщила, что ее семья с тремя детьми также с трудом успела эвакуироваться, взяв с собой только кота и некоторые документы.

«Это единственное жилье у нас, как и у большинства людей. Куда возвращаться, непонятно», — рассказала женщина.

Жители Форштадта рассказали, что с наведениями сталкивались ежегодно, однако обычно вода стояла не более суток, в то время как в этом сезоне ситуация не близится к завершению уже в течение четырех дней.

Напомним, с затоплениями в этом сезоне столкнулись несколько российских регионов. Самая сложная ситуация складывается в Оренбургской области – там затоплено более 10 тыс. домов. Мэр Оренбурга призвал горожан эвакуироваться, самое важное – в трансляции «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о новых разрушительных паводках.

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