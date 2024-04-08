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Часть школ Курганской области перевели на дистант из-за паводка

Некоторые школы Курганской области перевели на дистант из-за паводка

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Часть школ Кургана и Притобольного округа Курганской области переведены на дистанционное обучение в результате паводка, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент образования региона.

«В областном центре обучающиеся п. Восточный, а также курганских школ номера 44, 23 и 50 временно переведены на дистанционный формат обучения. Также дистанционно... будут обучаться школьники Притобольного округа», — говорится в сообщении.

Также дистант будет предусмотрен для детей, эвакуированных в пункты временного пребывания, если для них не смогут организовать очный формат обучения.

До этого в Тюменской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка, сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, в настоящий момент обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Наблюдается естественный постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Уже на следующий день в зоне подтопления оказались около пяти тысяч домов, началась эвакуация местных жителей. Утром 8 апреля власти города сообщили о затоплении более десяти тысяч зданий и домовладений.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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