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Лукашенко призвал рассказать о телах мигрантов на границе страны

Лукашенко призвал рассказать белорусам о ситуации с телами мигрантов на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в условиях информационной войны, которую начали страны Запада, продемонстрировать расправу над мигрантами на границе с сопредельными странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Возьмите, допустим, информационно-психологические операции на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел — ужас», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, необходимо снимать и показывать людей, которые расправляются с мигрантам, после чего выбрасывают их тела на территорию Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что все указанные факты нужно собирать и информировать людей. При этом он подчеркнул, что вести информационную борьбу с врагами необходимо исключительно на основе правдивых фактов.

8 апреля президент Лукашенко заявил, что целью Запада является захват «хотя бы кусочка» территории Белоруссии, чтобы направить туда иностранные войска.

Ранее Лукашенко предупредил Зеленского, что ему нужна миролюбивая Белоруссия.

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