«Лента» обеспечила работников магазинов в Белгороде средствами бронезащиты

Российская сеть гипермаркетов «Лента» снабдила своих сотрудников в Белгороде бронежилетами и касками, а вдоль фасадов магазинов теперь установлены бетонные блоки, которые защищают покупателей и стены зданий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Средства индивидуальной бронезащиты приобретены на случай обстрела торговых точек», — поясняется в пресс-релизе.

Согласно информации компании, все сотрудники магазинов, включая курьеров «Ленты Онлайн», обеспечены средствами бронезащиты. Помимо того, на окна торговых точек нанесли специальная бронепленку в целях предотвращения разлета осколков в случае взрыва.

«Мы выполняем все рекомендации местных органов власти, направленные на безопасность наших покупателей и работников», — заявил исполнительный директор «Ленты» Руслан Ардовский.

Как отмечается в публикации, в марте компания выплатила сотрудникам магазинов в Белгороде прибавку к зарплате в размере 10%.

Перед этим «Лента» решила открыть новую сеть алкомаркетов «Вингараж».

Ранее в крупном гипермаркете Екатеринбурга обрушился стеллаж с алкоголем.