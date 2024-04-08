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«Нужно адаптироваться»: россиян предупредили о новых разрушительных паводках

Климатолог Киселев: в РФ будет расти число потопов и других природных катаклизмов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Количество природных катаклизмов в России, как и в целом по миру, будет расти, считает климатолог Андрей Киселев. Наводнение в Оренбургской области точно не последнее, нужно готовиться к продолжению разрушительных паводков, а также других природных катаклизмов, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Раньше считалось, что крупные катастрофические явления – такие, как потом в Оренбуржье – случаются раз в 120 лет, однако ситуация меняется, отметил Киселев. По его словам, за последние 20 лет в России количество стихийных катаклизмов выросло вдвое, а в целом по миру – втрое. Это не только затопления, но и ураганы, штормы, торнадо, засухи, пояснил эксперт.

«Нужно адаптироваться и делать это заранее. Если, например, в городе есть водоотвод, его надо улучшить», — сказал климатолог, добавив, что даже при подготовке полностью избежать потопа не получится, но удастся снизить его последствия.

Наводнения, подобные тому, что наблюдается сейчас в Оренбургской области, продолжатся, заключил Киселев.

Напомним, с затоплениями в этом сезоне столкнулись несколько российских регионов. Самая сложная ситуация складывается в Оренбургской области – там затоплено более 10 тыс. домов. Мэр Оренбурга призвал горожан эвакуироваться, самое важное – в трансляции «Газеты.Ru».

Россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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