В Испании досрочно завершился Чемпионат мира по сексу из-за травм участников и наркотиков

Организаторам чемпионата мира по сексу в Испании пришлось завершить мероприятие раньше времени. Видео с награждением победителей появилось на Youtube.

Изначально планировалось, что первенство будут проводить с 5 марта по 5 апреля в Испании. Однако победители стали известны уже в конце марта. В категории «мужчины» победу одержал итальянец Эрик Капитано, в категории «женщины» главный приз получила гражданка Швеции Нози Лав.

По словам устроителя Драгана Братича, нескольких участников дисквалифицировали за употребление спиртных напитков и алкоголя, что запрещено правилами. Еще часть желающих забрать награды покинула чемпионат из-за полученных травм.

В минувшем году чемпионат мира по сексу также завершился преждевременно. Причиной, по словам одной из участниц, стали проблемы с организацией. Она также заявила, что Братич отказался выплачивать ей гонорар.

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